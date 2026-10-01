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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار مواد البناء في مصر.. وطن الحديد بـ 38 ألف جنيه

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

سجلت أسعار مواد البناء في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الأول من أكتوبر 2026، إذ انخفضت أسعار حديد التسليح بنوعيه وكذلك الأسمنت الرمادي.

سعر الحديد اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38038.34 جنيه، متراجعًا بنحو 199.78 جنيه عن مستواه السابق، بنسبة انخفاض 0.52%.

أما حديد عز، فقد سجل متوسط سعر الطن 39814.57 جنيه، بتراجع قدره 212.26 جنيه، أي ما يعادل 0.53%.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4076.25 جنيه، متراجعًا بمقدار 64.66 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 1.56%، وهو أكبر تراجع نسبي بين مواد البناء الرئيسية في تعاملات اليوم.

وعلى مدار العام الماضي، سجل الأسمنت أدنى سعر عند 3695.44 جنيه للطن في 24 مايو 2026، بينما بلغ أعلى مستوى عند 4,233.33 جنيه للطن في 26 ديسمبر 2025، ما يعني أن السعر الحالي يقل بنحو 157 جنيهًا عن قمته السنوية.

 

حركة أسعار مواد البناء

تُظهر البيانات أن الأسعار تتحرك في نطاق هابط طفيف مع بداية الشهر الجديد، إذ تراجع الحديد الاستثماري وحديد عز بنسبتين متقاربتين تتجاوزان 0.50% بقليل، فيما كان تراجع الأسمنت أكثر حدة. كما تقترب أسعار الحديد بنوعيه من قمم يونيو 2026، وهو ما يشير إلى أن السوق لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيًا مقارنة بما كان عليه قبل عام.

أسعار الحديد والأسمنت أسعار مواد البناء سعر الأسمنت اليوم متوسط سعر طن الحديد الاستثماري أسعار حديد التسليح

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