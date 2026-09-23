تباين في أسعار مواد البناء بمصر.. تعرف على سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصري حالة من التباين، حيث سجل الحديد الاستثماري تراجعا طفيا فيما استقر حديد عز بشكل نسبي، وارتفاع سعر الأسمنت الرمادي.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والأجنبية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الورزاء.

أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري تراجعاً طفيفاً في تعاملات اليوم، حيث استقر عند مستوى 38049.93 جنيه، مسجلاً انخفاضاً قدره 362 جنيهاً بنسبة تراجع بلغت 0.94%.

فيما سجل شهد حديد عز ارتفاعاً طفيفاً في سعره اليوم، حيث بلغ متوسط سعر الطن 39781.6 جنيه، بزيادة قدرها 59.65 جنيه وبنسبة ارتفاع بلغت 0.15%.

أسعار الأسمنت الرمادي

أما فيما يخص قطاع الأسمنت، فقد سجل الأسمنت الرمادي ارتفاعاً ملحوظاً في خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث وصل متوسط سعر الطن إلى 4164.77 جنيه. وقد بلغت قيمة الزيادة في سعر الطن نحو 49.21 جنيهاً، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالتعاملات السابقة.

أسعار طن الأسمنت بمختلف أنواعه



فيما يخص الأسمنت البورتلاندي العادي، استقر متوسط السعر عند 3730 جنيهاً للطن، حيث تراوح السعر بين حد أدنى بلغ 3300 جنيه وحد أقصى وصل إلى 4030 جنيهاً.

و سجل الأسمنت البورتلاندي البوزلاني متوسطاً سعرياً قدره 3745 جنيهاً، بحد أدنى 3500 جنيه وأقصى سعر 4000 جنيه.

أما الأسمنت البورتلاندي المقاوم، فقد سجل متوسط سعر 3873 جنيهاً للطن، متأرجحاً بين 3650 و 4080 جنيهاً.

بينما بلغ متوسط سعر الأسمنت البوزلاني المقاوم 3852 جنيهاً، في نطاق سعري يبدأ من 3620 جنيهاً ويصل إلى 4030 جنيهاً.

وفيما يخص الأسمنت المخلوط، فقد سجل أقل المتوسطات السعرية عند 2981 جنيهاً للطن، بحد أدنى 2700 جنيه وأقصى سعر 3500 جنيه.

وحافظ الأسمنت الأبيض علي مستوي الأعلي سعرا بمتوسط 5941 جنيهاً، حيث يتراوح سعره بين 5450 و 6400 جنيه.