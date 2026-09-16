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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026

أسعار مواد البناء في مصر
أسعار مواد البناء في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار مواد البناء في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، وفقًا للبيانات الواردة عن متوسطات أسعار الحديد والأسمنت والجبس في الأسواق المحلية، مع اختلاف الأسعار من محافظة إلى أخرى ومن تاجر لآخر بحسب تكاليف النقل ومعدلات الطلب.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجل سعر الحديد متوسطًا بلغ نحو 39364 جنيهًا للطن خلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر، بينما تراوح سعر طن الحديد بين 37500 جنيه كأدني سعر و40400 جنيه الأعلي .

 أسعار مصانع الحديد 

-سجل سعر حديد عز نحو 40 ألف جنيه للطن الواحد 

-قادت مصنع بشاي للصلب قائمة الأسعار بـ 39956 جنيهًا للطن، تليها حديد العتال عند 39500 جنيها. 

-وسجل كل من حديد المراكبي والمصريين المستوى ذاته عند 39400 جنيها للطن.

-بينما بلغت أسعار مصنع الكومي حوالي38500 جنيها للطن الواحد. 

-سجل حديد مصر ستيل أدني سعرا  عند 37500 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر أسمنت بورتلاندي عادي نحو 3,733 جنيهًا للطن في المتوسط، وتراوح أدني سعر والأعلي بين 3300 و4070 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر أسمنت بورتلاندي بوزلاني نحو 3750 جنيهًا للطن، بينما تراوح سعر الطن بين3500 و4000 جنيها

وسجل أسمنت بورتلاندي مقاوم متوسط سعر قدره 3877 جنيهًا للطن، إذ تراوح سعره بين 3650 و4120 جنيهًا.

كما بلغ متوسط سعر الأسمنت المخلوط نحو 2991 جنيهًا للطن، وتراوح سعره بين 2700 و3500 جنيها.

وسجل الأسمنت الأبيض متوسط سعر بلغ 5941 جنيهًا للطن، بينما تراوح سعره بين5450 و6400 جنيها

 سعر الجبس اليوم

بلغ متوسط سعر الجبس في الأسواق المحلية نحو 2035 جنيهًا للطن، وتراوح سعره بين 1600 و2300 جنيه، وفقًا لنوع المنتج والجهة الموردة.

وتتأثر أسعار الحديد والأسمنت في مصر بعدة عوامل، من بينها أسعار الخامات والطاقة، وتكاليف النقل، وحركة البيع والشراء، إضافة إلى اختلاف الأسعار بين المصانع والموزعين والمناطق الجغرافية.

أسعار مواد البناء أسعار الحديد سعر الأسمنت سعر الجبس سعر طن الحديد

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