أسعار مواد البناء اليوم.. حديد عز عند 39 ألفًا و250 جنيهًا والجبس يبدأ من 1850 جنيهًا

تباينت أسعار الحديد ومواد البناء في الأسواق اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، وسط اختلافات في أسعار الحديد والأسمنت والجبس بين الشركات والأنواع المختلفة.

أسعار الحديد اليوم في الأسواق

سجل سعر طن الحديد بيانكو نحو 38 ألفًا و250 جنيهًا، بينما وصل سعر حديد عز إلى 39 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38 ألفًا و750 جنيهًا، فيما سجل سعر طن الوطنية للصلب 39 ألفًا و800 جنيه.

وسجل حديد المعادي نحو 36 ألفًا و400 جنيه للطن، بينما بلغ سعر حديد الكومي 38 ألفًا و500 جنيه.

ووصل سعر طن حديد المصريين إلى 39 ألفًا و500 جنيه، في حين سجل حديد العشري نحو 37 ألفًا و500 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت المصريين نحو 3700 جنيه، بينما بلغ سعر أسمنت الشركة العربية للأسمنت 3830 جنيهًا.

وتراوح سعر طن أسمنت سيناء بين 3750 و3860 جنيهًا، في حين سجل أسمنت مصر بني سويف نحو 3700 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الأسمنت في شركة صناعات مواد البناء نحو 3400 جنيه.

أسعار الأسمنت في عدد من الشركات

سجل سعر طن أسمنت العريش ما بين 3800 و3850 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت وادي النيل نحو 3620 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي نحو 3650 جنيهًا.

أسعار الجبس اليوم

سجل سعر طن جبس الدولية نحو 2075 جنيهًا، بينما بلغ سعر جبس السويس 2025 جنيهًا.

ووصل سعر جبس سيناء للحبس "المعمار" إلى نحو 1925 جنيهًا، في حين سجل جبس البلاح 1850 جنيهًا.

وبلغ سعر طن جبس العامرية نحو 2000 جنيه.