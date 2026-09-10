الرئاسي اليمني: تشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن لإعادة تجميع القوات في الساحل

كشف عضو المجلس الرئاسي اليمني طارق صالح عن تشكيل مركز قيادة بديل في مكان آمن لإعادة تجميع القوات في الساحل ، مشيرا إلى أن قرار تجميع القوات في الساحل جاء بالتشاور مع قيادة التحالف ومجلس القيادة الرئاسي.

وقال عضو الرئاسي اليمني في تصريحات له : شكّلت القوات المشتركة مركز قيادة جنوب مدينة المخا.

وأضاف طارق صالح: اخترقت مليشيا الحوثي مختلف محاور القتال تحت ضغط ناري كثيف، استخدم فيه الحوثيون مختلف أنواع الأسلحة.

وتابع عضو الرئاسي: القوات المسلحة في الساحل، من مقاومة وطنية وألوية العمالقة ودرع الوطن، إضافة إلى وحدات محور تعز غرب المحافظة، قدّمت ثمنًا كبيرًا من الشهداء والجرحى خلال الأيام الماضية.

وإختتم عضو المجلس الرئاسي اليمني تصريحاته قائلا : الهجوم الحوثي خططت له إيران، ودعمته وشاركت فيه مختلف أدواتها.

