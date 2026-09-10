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شوبير يوجّه رسالة نارية لـ عموتة: جماهير الأهلي مش مبسوطة ومش راضية
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يوجّه رسالة نارية لـ عموتة: جماهير الأهلي مش مبسوطة ومش راضية

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة إلى حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، في ظل حالة عدم الرضا الجماهيري عن أداء الفريق وطريقة إدارة المباريات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “فنيًا جماهير الأهلي كمان مش مبسوطة من طريقة إدارة المباريات، طريقة التغييرات نفسها، في حالة عدم سعادة يعني في كيفية إدارة المباريات، في حالة عدم رضا عن كيفية إدارة مباريات، في المقابل لما تروح على موكوينا، لأ، الدنيا ماشية، ما هو موكوينا كسب المصري، كسب المحلة في المحلة، كسب الجونة، كسب جورماهيا في جورماهيا 2-0، فالراجل ماشي بشكل جيد”.

وتابع: “وأنا نصيحتي للكابتن حسين عموتة اقعد مع معاونيك، شوف القصة ماشية إزاي، لأنه في النهاية جمهور الأهلي قوي، جمهور الأهلي قوي قوي جدًا كمان، وإمبارح الحقيقة الجمهور لم يقصر، كان مالي المكان بتاعه تقريبًا يعني، طبعًا مع الاحترام إن مدرجات المقاولون يعني سعتها قليلة شوية، ومع احترامي إن أنا قلت لك الأهلي لا يفضل إنه يلعب في ملعب المقاولون العرب، لكن أرجع أقول لك مرة تانية: الجماهير مش مبسوطة، مش راضية”.

الأهلي حسين عموتة جماهير الأهلي أحمد شوبير

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