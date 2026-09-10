القضاء الإداري تؤكد صحة انتخابات نادي الزهور الرياضي برئاسة المستشار محمد الدمرداش

أسدلت محكمة القضاء الإداري، أمس الستار على كافة الدعاوي المقامة من المرشحين الخاسرين لانتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي اقيمت في اكتوبر 2025 الماضي.

وكان المدعون وهم: بسمة سرحان وايهاب عبد العظيم المرشحان لأمانة الصندوق؛ ومي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق انور المرشحون لعضوية مجلس الإدارة والذين خسروا هذه الانتخابات قد اقاموا دعاويهم القضائية بغية الغاء نتيجة الانتخابات التي اكتسحت فيها قائمة الدمرداش.

وقد اكدت المحكمة في حكمها صحة كافة الاجراءات التي تمت في ظلها انتخابات نادي الزهور من فتح باب الترشح وقبول اوراق المرشحين واعتماد نظام التصويت الالكتروني وثبوت دقته وشفافيته في رصد اصوات الناخبين تحت الاشراف الكامل للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات ومعها في متابعة وضمان سلامة التصويت الإلكتروني وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وهيئة النيابة الإدارية وفق منظومة متكاملة لا تسمح بأي عبث أو خطأ في نتائجها.

وأكد الحكم، أن كافة الاجراءات سارت وفق القانون واللوائح المنظمة واستوفت كافة معايير الشفافية والدقة ولم يشوبها ثمة خطأ فني او تقني أو داخلها ما يمس سرية التصويت أو نتائجها، وأن كافة المشرفين من شتى الجهات قد توافر لديهم الحياد والتجرد.

وخلّصت معه المحكمة الى أن انتخابات نادي الزهور قد مارست فيها الجمعية العمومية للنادي، المنعقدة يوم 24 /10 /2025 اختصاصها المنوط بها قانوناً على نحو يكفل حرية التعبير في اطار ضوابط موضوعية وفي ظل اشراف قضائي يضمن سلامة إرادة الناخبين، وأن اعتماد انتخابات نادي الزهور قد جاء متفقاً مع القانون مما يتعين معه رفض كل الدعاوي المقامة لالغاء تلك الانتخابات.