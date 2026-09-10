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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط سيدة نصبت على 10 أشخاص بزعم توفير فرص عمل لهم بالقاهرة

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالقاهرة.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات "سبق إتهامها فى قضيتى نصب" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرتها على توفير فرص عمل لهم بالجهات الحكومية نظير تحصلها على مبالغ مالية منهم، إلا أنها لم تفى بذلك أو تقوم برد المبالغ المالية.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وأقرت بإرتكابها عدد (10) وقائع نصب بذات الأسلوب.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية السيدات النصب

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