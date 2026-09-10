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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مش بيحصل في العالم.. شوبير ينتقد فكرة «الروتيشن» بمركز حراسة مرمى الأهلي

شوبير
شوبير
ياسمين تيسير

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، فكرة إسناد مهمة حراسة المرمى بالتبادل بين الشناوي وشوبير.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “إنت كمدرب عليك إنك تختار رقم واحد في مركز حراسة المرمى، ولما تيجي فرصة تدي الرقم اتنين ادي”.

وأضاف: “أنا ما يهمنيش إنت اخترت مين رقم واحد، وفي الآخر أقول بالاسم، زمان كنت ببقى محرج شوية، إنت حضرتك اخترت رقم واحد شوبير، يبقى شوبير، اخترت رقم واحد الشناوي، يبقى الشناوي، حمزة يبقى حمزة، خلاص خلصانة”.

وتابع: “لما رقم واحد ده مستواه يقل، أجيب رقم اتنين، طالما بيتمرن كويس وفورمة كويسة، وهكذا”.

وأكمل: “في كل الدنيا الدنيا بتمشي كده، لكن قصة أصل روتيشن، أصل ده يلعب ثلاث ماتشات وده ثلاث ماتشات، ده مش موجود في الدنيا، وأصلاً على فكرة ده مش موجود في الأهلي كمان يعني، مفيش ثلاث ماتشات وثلاث ماتشات دي”.

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