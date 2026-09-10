شوبير يعدد أسباب تعادل الأهلي أمام المقاولون العرب

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن سر تعادل الفريق أمس امام المقاولون العرب.

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية عبر أون سبورت إف إم “هناك علامة استفهام على تحرك الأهلي في كل فترة انتقالات صيفية من أجل ضم 8 صفقات”.

وأضاف “بهذه الطريقة هناك عناصر لن تحصل على فرصة المشاركة مثل توفيق محمد وأكرم توفيق ومحمود صلاح ”.

وتابع "التعاقد مع هذه الكم من العناصر لا يحافظ على حالة الاستقرار داخل صفوف الفريق، ويتسبب في أزمات فنية حيث هناك عناصر أساسية سوف تستمر في المشاركة، بينما لن تجد هذه الصفقات فرصة للمشاركة مثل ما حدث في وقت سابق مع محمد علي بن رمضان حيث لم يحصل على فرصته”.

وأكمل “النادي الأهلي مع الحسين عموتة يعاني حيث لا يوجد أي تعديل فني في المستطيل الأخضر أو تصحيح للأخطاء، ولذلك هناك مخاوف من تكرار سيناريو الموسم الماضي بعد خسارة الدوري ".