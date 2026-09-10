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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يحقق رقما قياسيا للمرة الأولى من 76 عاما بعد الفوز على فيينورد

برشلونة
برشلونة

حقق فريق برشلونة الفوز على منافسه فيينورد الهولندي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووصل فريق برشلونة للهدف رقم 22 خلال أول 5 مباريات خاضها في الموسم الحالي وهو رقم لم يسبق أن سجله النادي الكتالوني منذ 1950.

أرقام خيالية لبرشلونة

سجل لاعبي برشلونة رقم مرعب على مستوى معدل الأهداف في المباراة الواحدة حيث وصل لنحو 4.4 هدف في المباراة الواحدة.

بدأ برشلونة مشواره في الدوري الاسباني باكتساح إلتشي (5-0)، ثم الفوز على أتلتيك بلباو (2-0)، وخماسية أمام رايو فاييكانو (5-2)، ثم تمزيق شباك فالنسيا في المستايا بخماسية نظيفة (5-0)، وأخيرا أمام فيينورد في دوري الأبطال.

 تصدر البرازيلي رافينيا مشهد تألق برشلونة مسجلا 8 أهداف، وجائب باقي الأهداف موزعةبين لامين يامال، كريم أديمي، بيدري، فيرمين لوبيز، وانضم إليهم الوافد الجديد جابرييل جيسوس.

مما يجعل الموسم الحالي بالنسبة للفريق الكتالوني استثنائي واقتراب من تحقيق ثلاثية تاريخة بتحقيق البطولات المحلية وأيضا دوري أبطال أوروبا.

فريق برشلونة برشلونة فيينورد الهولندي دوري أبطال أوروبا نادي برشلونة

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