رافينيا يعادل رقم مواطنه نيمار مع برشلونة بـ21 هدفا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق برشلونة الفوز على منافسه فيينورد الهولندي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرازيلي رافينا نجم نادي برشلونة هدفين مميزين في شباك الفريق الهولندي ليصل للهدف رقم 21 في مشواره مع بطولة دوري أبطال أوروبا.

رافينيا يعادل رقم نيمار

وعادل رافينيا بفضل الهدفين رقم مواطنه نيمار دي سيلفا مع فريق برشلونة حيث سجل أيضا 21 هدف قبل رحيله عن الفريق

وتمثل أفضلية رافينيا بتسجيله 21 هدف خلال 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا فيما لعب نيمار 40 مباراة حتى يصل للهدف رقم 21 مما يجعل النجم الحالي للفريق الكتالوني الأقرب ليكون أفضل برازيلي دخل قلعة البارسا

أهداف مباراة برشلونة وفيينورد

ونجح رافينيا في افتتاح التسجيل للفريق الكتالوني، قبل أن يضيف كريم أديمي الهدف الثاني، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف رافينيا الأول بطريقة رائعة، بعدما تمكن من مراوغة اثنين من مدافعي فينورد قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 25، عزز الوافد الجديد كريم أديمي تقدم برشلونة بتسجيل هدفه الأول بقميص الفريق، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي، وتمكن رافينيا من تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه بعد مرور 10 دقائق على انطلاق النصف الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 59، ألغى الحكم هدفًا لفينورد سجله ناتشو فيري، بسبب وجود حالة تسلل.

وواصل برشلونة هجومه، حتى تمكن لامين يامال من إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 77، بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

وقلص سيم ستين الفارق لصالح فينورد في الدقيقة 82، قبل أن يختتم البديل جابرييل جيسوس خماسية برشلونة في الدقيقة 85، بعدما سجل أول أهدافه بقميص الفريق الكتالوني بضربة رأس متقنة، مستغلًا عرضية رائعة من لامين يامال.