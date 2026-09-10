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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدرسة تحذر الطلاب: 4 تسريحات شعر ممنوعة في العام الدراسي الجديد

محظورات في المدارس
محظورات في المدارس
ياسمين بدوي

أعلنت إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة ، عن عدد من تسريحات الشعر المحظورة للطلاب في العام الدراسي الجديد ، مؤكدة أنها غير مسموح بها في المدرسة نهائيا.

وشملت تسريحات الشعر المحظورة 4 تسريحات كالتالي :

May be an image of ‎text that says '‎تسر مريحات الشعر المحظورة تسريحات الشعر هذه غير مسموح بها في المدرسة x x x X تدريج عال مع شعر سعر مجعد شعر مرتفع جدا على الجانبين مع قمة مجعدة Allowed Not تدریج عال تدریج يرتفع كثيراً الجانيين .والخلف. Allowed Not تصمیم شعر أي خط أو تصميم محلوق الشم في الشعر Allowed Not شعر أمامي طويل شعر طويل جدأ ويغطي الأذنين Allowed Not تسريحة الشعر المسموحة: قصة كلاسيكية أنيقة وقصيرة قصيرة ومرتبة طول مناسب ومتساو مظهر نظیف تطبق قواعد الزي المدرسي حافظ على مظهرك المدرسي أنيقاً ومحترماً شكرا لتعاونكم‎'‎

-شعر طويل جدا ويغطي الاذنين

-عمل أي خط او تصميم في الشعر

-تدريج للشعر يرتفع كثيرا من الجانبين والخلف

-شعر مرتفع جدا على الجانبين مع قمة مجعدة

وشددت المدرسة على أن تسريحة الشعر المسموحة عبارة عن قصة كلاسيكية أنيقة وقصيرة و مرتبة بطول مناسب ومتساوي تعطي مظهرا نظيفا.
 

كما نبهت المدرسة على جميع الطلاب والطالبات بالالتزام بأي تعليمات أو إرشادات تصدرها إدارة المدرسة بما يحقق النظام والانضباط وسلامة الجميع ، والالتزام الكامل بالحضور والمواظبة على الدراسة ، والمحافظة على نظافة المدرسة والفصول ودورات المياه، وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها ، ومنع إثارة الشغب أو المشاجرات أو التنمر أو الإساءة للزملاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة وفقًا للوائح المنظمة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا نية لـ تأجيل الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام جميع المدارس بالخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزير التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2027.

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة هو السبت 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت، وهي محافظات  "الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية”، بالإضافة إلى عدد قليل من المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة، بينما تبدأ الدراسة الأحد 13 سبتمبر في باقي المدارس.

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة.. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027، مؤكدة ما يلي:

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبجميع النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

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