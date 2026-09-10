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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يحذر الأهلي من «دوامة تغيير المدربين» بعد التعادل مع المقاولون

أحمد شوبير
أحمد شوبير
سارة عبد الله

حذر الإعلامي أحمد شوبير من تكرار سيناريو تغيير الأجهزة الفنية داخل النادي الأهلي خلال فترات قصيرة، مطالبًا إدارة القلعة الحمراء بضرورة التحلي بالهدوء والتروي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “السؤال اللي بيشغل الرأي العام دلوقتي، هو الأهلي رايح على فين؟ في ناس كتير بتتكلم على تغيير تغيير، في تيار جارف بيتكلم عن التغيير، وهو أنت هتغير كل 5 ماتشات مدرب؟! ما انت عملت كده مع ريبيرو، وبعدها عماد النحاس ثم توروب، حصل لخبطة كتيرة في النادي الأهلي”.

وأضاف: “تعادل مع المقاولون بأداء سيئ جدًا جدًا جدًا.. إوعى حد يقولي إن الحكم محمود بسيوني سبب التعادل ولا خسارة نقطتين، وكويس إني مشوفتش حد بيتكلم على الحكم، وأنا مش بحب شغل المظلومية ده لا مع الأهلي ولا غيره”.

وتابع: “مينفعش خالص كل كام ماتش نمشي مدرب، لازم يكون في تروي وهدوء، لكن ميمنعش إنك تقعد مع المدرب وتكلمه، جميل إنك تدي المدرب الصلاحيات الفنية كلها، لكن الأجمل إنك تقعد معاه وتشوف القصة إيه؟ لازم يكون في تواصل وحساب بين المسئولين والمدرب أول بأول ويشوفوا الأمور عاملة إزاي”.

احمد شوبير الأهلي تغيير الأجهزة الفنية

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