الداخلية وجهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة يطلقون المرحلة الأخيرة من مبادرة إلى المدرسة

استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء عن الأسر والطلاب الأكثر احتياجا وتوفير المستلزمات الدراسية، وتأكيدًا على تضافر جهود مؤسسات الدولة لتوجيه الدعم والرعاية الاجتماعية إلى المستحقين في جميع المحافظات المصرية، اختتمت وزارة الداخلية ممثلة فى منظومة امان وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الازهرية مبادرة «إلى المدرسة» للعام الدراسي الجديد 2026/2027، بتوزيع المستلزمات الدراسية على طلاب المدارس الحكومية والمعاهد الازهرية في مرحلتها الرابعة بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء ضمن مبادرة توزيع مليون حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وجاكيتات وأحذية على الطلاب الأكثر احتياجًا من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية في 27 محافظة.

تضمنت المبادرة تقديم مظلة دعم شاملة للأسر الأولى بالرعاية من خلال توزيع 150 ألف كوبون مواد غذائية، للأكثر احتياجًا، حيث تم الأتاحة لأسر الطلاب الحصول على السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذه الثابتة في المحافظات تحت اسم "سوبر توفير"، إلى جانب السيارات المجهزة التي رافقت قوافل "بيت الزكاة والصدقات" في المحافظات لتلبية احتياجاتهم استعداداً لدخول المدارس دون تحميلهم مشقة الانتقال لصرف الكوبونات إلى جانب الإسهام في أعمال التوزيع والتنظيم الميداني، وتيسير وصول الدعم إلى مستحقيه في المحافظات والقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار حرص الجهاز على دعم جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

كما أتاحت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية صرف كوبونات المواد الغذائية لأسر الطلاب غير القادرين من الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، من منافذ أمان المنتشرة بجميع المحافظات والحصول على السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة.

كانت المرحلة الأولى من المبادرة قد انطلقت من محافظتي الفيوم وشمال سيناء بحضور مسئولي مديريات التعليم والقيادات الشعبية ومشايخ القبائل، حيث جرى توزيع المستلزمات المدرسية على آلاف الطلاب في القرى والنجوع والتجمعات البدوية بالمحافظة، بهدف إدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أسرهم، تأكيدًا على توجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مصارفها الشرعية.

فيما استهدفت المرحلة الثانية من المبادرة الوصول إلى أقصى القرى والنجوع بمحافظات الصعيد والتوسع في تقديم الدعم للطلاب والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق الميداني الشامل مع وزارة التربية والتعليم ومنظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية وقطاع المعاهد الأزهريّة وتم توزيع المستلزمات الدراسية خلال تلك المرحلة على الطلاب غير القادرين في محافظات الجيزة، الفيوم، وبني سويف، البحيرة، الإسكندرية والشرقية، الغربية، والقليوبية.

بينما استهدفت المرحلة الثالثة توزيع المستلزمات الدراسية على عشرات آلاف الطلاب الأكثر احتياجا في محافظات المنوفية، مطروح، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الاسماعيلية، الدقهلية، دمياط، المنيا، بورسعيد، السويس، كفر الشيخ، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر وأسوان.