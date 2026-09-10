أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية

أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مؤتمر «الهوية الوطنية.. جذور راسخة ورؤية متجددة»، المقرر عقده خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر، سيشهد في ختامه إطلاق «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد وتوثيق الهوية الوطنية.

وأوضح زايد أن المؤتمر سيشهد أيضًا جمع التوصيات للخروج بوثيقة تهدف إلى الاستمرار في عقد مؤتمرات متتالية، وبلورة توصيات حقيقية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمكتبة الإسكندرية، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، بحضور اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمهندس وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي.

وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن الهوية المصرية متماسكة، ولكن هناك سعي مستمر إلى المحافظة عليها، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المجتمعات العالمية.

بناء الإنسان المصري على نحو سليم

يأتي المؤتمر في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز كل ما من شأنه بناء الإنسان المصري على نحو سليم، كما يحظى باهتمام أجهزة الدولة المصرية.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة كل ما من شأنه تعزيز وترسيخ قيم الهوية المصرية، وتحديدًا لدى الأجيال الشابة، إلى جانب بحث الجذور الراسخة للهوية المصرية والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، والنمو المتسارع في استخدامات الذكاء الاصطناعي.

الاستعدادات للمؤتمر بدأت منذ أكثر من عام

وبدأت الاستعدادات لهذا المؤتمر منذ أكثر من عام، وانتهت بالاجتماع الذي عُقد مؤخرًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الترتيبات الجارية استعدادًا لعقد المؤتمر.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من قيادات المكتبة.

ويقام المؤتمر بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والثقافة، ومحافظة الإسكندرية.