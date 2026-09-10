موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان في كأس أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر لمباراتي أنجولا ثم جنوب السودان في جوبا بجنوب السودان في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام أنجولا وجنوب السودان:



تنطلث مباراة مصر ضد أنجولا يوم 25 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى

تنطلق مباراة جنوب السودان ضد مصر يوم 29 سبتمبر 2026 في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة في جوبا في الجولة الثانية.

وفي سياق متصل أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه تم الاستقرار على مواجهة منتخب جنوب أفريقيا وديًّا، في التاسعة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.