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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سر ذكي في هاتفك يمنعه من الانفجار بسبب الشواحن القوية

شحن هاتفك بأمان
شحن هاتفك بأمان
لمياء الياسين

يمكنك شحن هاتفك بأمان باستخدام شاحن الكمبيوتر المحمول (USB-C) دون القلق من إتلاف البطارية.

يعود السبب في ذلك إلى أن الأجهزة الإلكترونية الحديثة تعتمد على نظام "سحب" الطاقة بدلاً من نظام "الدفع"؛ حيث يتحكم الهاتف تماماً في كمية الطاقة التي يحتاجها ويستقبلها، مما يحميه من الشحن الزائد، التلف، أو الانفجار.


كيف تحمي هذه التقنية بطاريتك

بروتوكول الشحن الموحد (USB-PD): تعتمد شواحن الحواسيب الحديثة على بروتوكول USB Power Delivery. بمجرد توصيل الكابل، تحدث "مصافحة إلكترونية" (Handshake) فورية بين شريحة الشاحن وهاتفك لتبادل البيانات وتحديد سقف الطاقة الآمن.

إدارة الطاقة الديناميكية (PMIC): إذا كان شاحن حاسوبك بقوة 65 واط أو 100 واط، فلن يضخ هذه القوة كاملة في الهاتف. بدلاً من ذلك، تدرس دائرة إدارة الطاقة المتكاملة داخل هاتفك مستويات الجهد المتاحة، وتختار بدقة ما يناسبها (غالباً بين 15 إلى 25 واط).

نظام الأمان الاحتياطي (Fallback Mechanism): في حال فشل الاتصال الرقمي بين الجهازين أو عند استخدام هاتف قديم لا يدعم التقنيات الحديثة، يتراجع الشاحن تلقائياً إلى الحد الأدنى والأكثر أماناً وهو طاقة منخفضة للغاية (5 فولت / 1 أمبير) لمنع أي ضرر.

ما الذي يُتلف البطارية "بصمت"؟

على الرغم من أن الشاحن الذكي لن يضر هاتفك، إلا أن هناك عوامل خارجية وتوافقية قد تؤثر سلباً على عمر البطارية الافتراضي

 الحرارة المرتفعة : تتأثر بطاريات الليثيوم أيون بالحرارة بشكل طردي؛ الشحن السريع يولد حرارة طبيعية، لكن استمرارها لفترات طويلة يسرع من التدهور الكيميائي لخلايا البطارية

تذبذب التيار: استخدام كابلات رخيصة أو غير معتمدة يؤدي إلى اضطراب تدفق الطاقة، وحدوث ارتفاعات مفاجئة في الجهد (Voltage Spikes) قد تتخطى حماية الهاتف الداخلية.

خطر المحولات: التحذير الأهم يتعلق بشواحن الحواسيب القديمة (ذات السن الدائري أو الموصلات الخاصة)؛ استخدام تحويلات لتوصيلها بمنفذ USB-C يلغي ميزة الذكاء الاصطناعي والمصافحة الرقمية، مما قد يؤدي لتلف الهاتف فوراً.

الدليل العملي للشحن الآمن والمثالي 

اعتماد الماركات الموثوقة: اشترِ كابلات وشواحن حاصلة على شهادات اعتماد (مثل شهادة MFi لأجهزة أبل أو معايير USB-IF) من شركات رائدة مثل Anker، Baseus، أو الماركات الرسمية للهواتف.

بيئة شحن باردة: تجنب وضع الهاتف تحت الوسادة أو تعرضه لأشعة الشمس أثناء الشحن، ويفضل إزالة الأغطية (الجرابات) السميكة التي تحبس الحرارة.

إيقاف الاستخدام الثقيل: امتنع تماماً عن الألعاب الرسومية المعقدة (3D Games) أو تصوير ومونتاج الفيديو أثناء اتصاله بالشاحن العالي الطاقة لتفادي "الإجهاد الحراري المزدوج".


ما الذي يُتلف البطاريات "بصمت"؟

على الرغم من أن شاحن الكمبيوتر المحمول نفسه لن يضر جهازك، إلا أن عوامل تدهور البطارية القياسية لا تزال سارية: 


الحرارة الزائدة : تُعدّ الحرارة العدوّ الرئيسي لبطاريات الليثيوم أيون. إذا قام شاحن الكمبيوتر المحمول بتفعيل أقصى قدرة شحن سريع لهاتفك، فسيسخن الهاتف ويمكن للحرارة الشديدة والمستمرة أن تُسرّع من تلف البطارية مع مرور الوقت.


المكونات ذات الجودة الرديئة : قد يؤدي استخدام الكابلات الرخيصة للغاية أو غير المعتمدة أو التالفة إلى ارتفاعات مفاجئة في الجهد أو ضعف في عملية توصيل الطاقة.


أفضل الممارسات للشحن الآمن


استخدم أجهزة معتمدة : تأكد من استخدام كابلات وشواحن عالية الجودة من علامات تجارية موثوقة مثل أنكر أو أبل. تجنب الملحقات المشبوهة وغير المعروفة.


حافظ على برودة الجهاز : تجنب تشغيل المهام الثقيلة مثل ألعاب ثلاثية الأبعاد أو معالجة الفيديو أثناء توصيل هاتفك بشاحن عالي الطاقة.


انتبه للمنافذ : يُرجى ملاحظة أن هذا الإجراء الوقائي ينطبق على شواحن USB-C القياسية . تجنب استخدام شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة القديمة ذات التصميم الخاص مع المحولات، لأنها تفتقر إلى بروتوكولات التفاوض الآمنة هذه.

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