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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

د. منال عز الدين: أنصح بكوب حليب بالعسل الأبيض أو بليلة باللبن في إفطار الطلاب يوميا

وجبة الإفطار للطالب
وجبة الإفطار للطالب
شيماء جمال

قالت الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، إن وجبة الإفطار من أهم الوجبات التي يحتاجها الطالب في بداية اليوم، لأنها تعطي طاقة للمخ والجسم، مؤكدة أنه لا يجب أن ينزل أي طالب من المنزل، سواء طالب مدرسة أو جامعة، من غير تناول وجبة الإفطار.


وأضافت خلال لقائها فى برنامج "صباحك مصري" على قناة MBC، أن وجبة الإفطار لا يشترط أن تكون كبيرة، موضحة أنه يمكن الاكتفاء بكوب حليب محلى بالعسل الأبيض، أو بليلة بالحليب، أو موز بالحليب، أو أي مشروب صحي، مشيرة إلى أن اللبن يحتوي على الكالسيوم وفيتامين د والبروتين والدهون الصحية.
وأوضحت أنه إذا كان الطفل لا يحب اللبن، يمكن الاكتفاء بكوب زبادي أو ثمرة فاكهة مثل التفاح أو التمر، ولكن من المهم ألا ينزل الطفل إلى المدرسة على معدة فارغة، حتى يحصل المخ والجسم على الطاقة اللازمة.
وأشارت إلى أن الطالب لديه العديد من التحديات على مدار اليوم، سواء التحصيل الدراسي أو اللعب في وقت الفسحة، بالإضافة إلى التعرض للعدوى، ولذلك يحتاج إلى طاقة ومناعة قوية.

منال عز الدين الإفطار الوجبات التي يحتاجها الطالب الطالب مناعة

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