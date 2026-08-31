من الحليب لـ الفشار.. باحثة تكشف أفضل الأطعمة لصحة ونمو الأطفال

أكدت منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أهمية التغذية السليمة وضرورة الاهتمام بوجبة الإفطار للأطفال والكبار، مشيرة إلى أن الحليب يعد من أفضل الأغذية التي يمكن تقديمها للأطفال في الصباح، لما يحتويه من البروتين والسكريات والدهون الصحية.

وأضافت منال عز الدين، خلال لقائها ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحليب يمكن تحليته بملعقة من عسل النحل، مع إمكانية إضافة الكاكاو أو الموز أو الفراولة إليه، كما يمكن تقديم البليلة كأحد الخيارات الغذائية المناسبة.

وأوضحت أن اللانش بوكس الخاص بالطفل يجب أن يتضمن مصدرًا صحيًا للبروتين، مثل البيض أو شاورما الفراخ أو الكفتة أو الحواوشي، مشددة على أنه في حال عدم توافر مصدر للبروتين، يمكن الاعتماد على الجبن الأبيض من مصدر طبيعي موثوق، مع ضرورة الابتعاد عن الجبن نباتي الدهن واللحوم المصنعة.

وأشارت الباحثة إلى أن الطفل الذي يحتاج إلى مكملات غذائية يجب أن يحصل عليها وفقًا لإرشادات الطبيب، لافتة إلى أنه في حالة معاناة الطفل من حساسية القمح، يمكن تقديم أنواع من الخبز الخالية من القمح، موضحة أن هناك العديد من أنواع الخبز الخالية من الجلوتين.

وشددت على أهمية الحلاوة الطحينية للأطفال الذين لا يتناولون الحليب، نظرًا لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الكالسيوم، كما دعت إلى استبدال الشوكولاتة والسكريات غير الصحية في اللانش بوكس بأطعمة أكثر فائدة، مثل حلاوة المولد الغنية بالسمسم والكالسيوم، والفشار، والفول السوداني، والعجوة، والبلح بالمكسرات.

وأكدت أهمية إدراج الفواكه والخضروات ضمن النظام الغذائي اليومي للطفل، إلى جانب البطاطا، لما توفره من عناصر غذائية مهمة لنمو الطفل والحفاظ على صحته.