مصرع شخص فى مشاجرة بشبرا الخيمة

لقى شخص مصرعه فى مشاجرة بين طرفين بشبرا الخيمة وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام، فيما باشرت جهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على تفاصيلها.



بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة بدائرة القسم وسقوط شاب جثة هامدة، إثر إصابته بطلق ناري.



وبإجراء التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه، ويدعى «شاكر»، ويعمل عاملا بأحد المقاهي، وآخرين من جهة، وعدد من الأشخاص من جهة أخرى، قبل أن تتطور المشادة إلى مشاجرة بالأيدي

وخلال المشاجرة، أخرج أحد أفراد الطرف الثاني سلاحا ناريا من بين طيات ملابسه، وأطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه، ما أدى إلى إصابته واستقراره بجسده، ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن معاونو رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط جميع المتهمين، وبإرشادهم تم العثور على السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحديد دور كل متهم في الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.