اليوم .. وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان عددا من المشروعات التعليمية

يفتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات التعليمية الجديدة وأعمال التوسعة والتطوير بعدد من مدارس المحافظة، وذلك في إطار احتفالات القليوبية بعيدها القومي، وحرص الدولة على دعم وتطوير المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير القائم منها لخدمة أبناء المحافظة.



ويشارك في افتتاح المشروعات التعليمية بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.



ويتضمن برنامج الافتتاح عددًا من المشروعات التعليمية، بافتتاح أعمال توسعة مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد للتعليم الأساسي بقرية جمجرة، مركز ومدينة بنها.



كما يتوجه وزير التربية والتعليم ومحافظ القليوبية إلى مدرسة عاطف الجبالي للتعليم الأساسي بقرية زاوية بلتان، مركز ومدينة طوخ، والتي تم إنشاؤها حديثًا.



كما تشمل الجولة افتتاح مدرسة فوزي الرفاعي الرسمية للغات بقرية العمار، مركز ومدينة طوخ، ضمن المشروعات التي تستهدف دعم البنية التحتية التعليمية والتوسع في توفير مدارس جديدة ومطورة لأبناء المحافظة.



وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتقليل الكثافات الطلابية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب خطط تطوير منظومة التعليم، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية لأبناء محافظة القليوبية.