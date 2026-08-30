القبض على شخص حاول التهجم على سيدة في منزلها بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بالتهجم على مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالقليوبية .

وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الخصوص) وبسؤالها قررت بقيام أحد جيرانها "الظاهر بمقطع الفيديو بتاريخ 23 / الجارى بالتعدى عليها بالسب ومحاولة التهجم على مسكنها لخلافات بينهما حول الجيرة .



تم تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية") وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .