نائب رئيس مجلس الوزراء يشارك في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون"

غادر الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، متوجهًا إلى مدينة بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان، للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2026



ومن المقرر أن يلقي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلمة مصر أمام القمة، التي تتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تشهد القمة مشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات عدد كبير من الدول، إلى جانب حضور ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات دولية.



وتتضمن أجندة زيارة الدكتور حسين عيسى إلى قيرغيزستان، عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع عدد من مسئولي الدول المشاركة، إلى جانب لقاءات مع ممثلي منظمات دولية.