وزير الصناعة: مصر تحتل مكانة عالمية في صناعة وتصدير الأسمدة.. ونعمل لتعظيم إنتاج السكر

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن مصر تحتل مكانة عالمية في صناعة وتصدير الأسمدة، لما تمتلكه من قاعدة تصنيعية قوية، واستقرار في إمدادات الطاقة، وتوافر للموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الأسمدة، وعلى رأسها الفوسفات.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأسمدة المصري حظي بدعم كبير من الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت أزمات عالمية وتوترات جيوسياسية إقليمية أثرت على إنتاج الأسمدة في عدد من الدول، موضحاً أن القطاع المصري نجح في الحفاظ على استقرار عملياته الإنتاجية بفضل استقرار إمدادات الطاقة وعدم تعرضها لانقطاعات أو تخفيضات، بما مكّن المصانع من الاستمرار في الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات المصرية.

ولفت هاشم إلى زيادة الطلب الأوروبي على الأسمدة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل توقف عدد من مصانع الأسمدة في أوروبا نتيجة أزمات الطاقة العالمية، مؤكداً أن استقرار الإنتاج المصري أسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وترسيخ مكانة مصر في الأسواق العالمية.

كما أكد وزير الصناعة أن السكر يُعد من السلع الاستراتيجية لما له من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وزيادة صادراته إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية لمحافظة السويس، حيث تفقد يرافقه هاني رشاد محافظ السويس، مصنعاً لإنتاج الأسمدة ومصنعاً للسكر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والقبطان أحمد جمال نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع الشركة المصرية للأسمدة (EFC) بالعين السخنة، والتي تُعد إحدى أبرز المنشآت الصناعية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في مصر، وأحد الأصول الإنتاجية الرئيسية التابعة لأكبر مُصدّر بحري لأسمدة النيتروجين والأمونيا على مستوى العالم.

وتقع الشركة على مساحة إجمالية تبلغ 592 ألف متر مربع، وكان في استقبال الوزير نارايانان فالايابوتور الرئيس التنفيذي لكل من الشركة المصرية للأسمدة (EFC) والشركة المصرية للصناعات الأساسية (EBIC).

وشملت الجولة تفقد خطوط إنتاج الأمونيا واليوريا، ووحدات معالجة المياه، ومرافق التخزين، وغرف التحكم الرئيسية، ومركز الشحن والتعبئة، حيث اطّلع الوزير على التقنيات المتقدمة المطبقة في مختلف مراحل العمليات التشغيلية والإنتاجية بالمصنع.

وتطبق الشركة أفضل الممارسات العالمية في مجالات كفاءة الطاقة والتشغيل الآمن والاستدامة الصناعية، كما تتبنى أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، بما يعزز حماية الأفراد والأصول والبيئة.

كما تمثل الشركة جزءاً من جهود دعم التحول نحو حلول الطاقة منخفضة الكربون وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والوقود النظيف.

وخلال الزيارة، اطّلع الوزير على مشروعات الشركة في مجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ومبادرات إنتاج اليوريا المستدامة بالعين السخنة، والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر وريادتها في هذا القطاع الواعد.

وشهد الموقع تنفيذ مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر، إلى جانب إنتاج وتصدير أول شحنة أمونيا خضراء معتمدة دولياً على مستوى العالم، بما أسهم في وضع مصر على خريطة الهيدروجين الأخضر العالمية، ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

ثم تفقد وزير الصناعة خطوط إنتاج وتعبئة السكر ومعامل رقابة الجودة، داخل مصنع للسكر، والمقام على مساحة 120 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تبلغ 160 مليون دولار ورأس مال قدره 250 مليون دولار.

وتتراوح الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة بين 800 و900 ألف طن من السكر الأبيض المكرر، فيما تخطت صادراتها خلال العام الماضي 500 ألف طن من السكر الأبيض المكرر إلى الأسواق الخارجية.

واستمع الوزير إلى شرح من مسؤولي الشركة حول جهودها منذ بدء تشغيلها في السوق المصري عام 2008، بهدف المساهمة في سد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي، إلى جانب التصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُصنف الشركة كأكبر مصفاة لتكرير السكر الخام في أفريقيا، بطاقة إنتاجية تتجاوز 800 ألف طن سنوياً، كما تصدر إنتاجها من السكر الأبيض الفاخر إلى أكثر من 50 دولة حول العالم.