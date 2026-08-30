"التعليم" تحدد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس (STEM) والمتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تحديد مواعيد ومقار المقابلات الشخصية لـ(المجموعة الأولى) من الطلاب المتقدمين لكلٍّ من مدرسة المتفوقين الثانوية بنين بعين شمس، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات الإلكترونية بنجاح، على أن تُعقد المقابلات يومي الاثنين 31 أغسطس والثلاثاء 1 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن خطوات الاستعلام كالتالي: الدخول على حساب الطالب عبر منصة التقدم الرسمية https://exls.emis.gov.eg/، والاستعلام عن رقم الجلوس وطباعة المستند، والذي يوضح بدقة (موعد - مكان) المقابلة الشخصية الخاصة بكل طالب.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة أثناء المقابلة تشمل خطاب التحفيز (مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا)، والمستندات الدالة على التفوق العلمي أو الرياضي (إن وجدت)، وصورة ضوئية من شهادة الميلاد، وصورة ضوئية من شهادة الإعدادية أو الشهادة المعادلة.

وأشارت الوزارة إلى أن المقابلات تُعقد في مقر المدرسة الأقرب لسكن الطالب، وسيتم تنسيق الطلاب وإعلان النتائج النهائية والمدرسة المرشح لها الطالب لاحقًا طبقا لمجموع النقاط التي حصل عليها.

وبالنسبة للطلاب الذين لم يتم تحديد موعد لهم ضمن هذه المجموعة، سيتم تحديد وتحديث مواعيد مقابلاتهم تباعًا خلال الأيام القادمة عبر المنصة الرسمية.



