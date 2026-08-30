مشهد مهيب.. أهالي الفيوم يودّعون النقيب زياد عبد الحليم إلى مثواه الأخير| صور

شيّع المئات من أهالي محافظة الفيوم، اليوم الأحد، جثمان النقيب زياد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة سنورس، إلى مثواه الأخير، في جنازة مهيبة خيّم عليها الحزن والأسى، عقب وفاته إثر حادث سير أليم.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان النقيب زياد عبد الحليم بمسجد الشباب المسلمين بمدينة الفيوم، وسط حضور أفراد أسرته وأصدقائه وزملائه من رجال الشرطة، إلى جانب عدد كبير من أهالي المحافظة، الذين حرصوا على المشاركة في وداعه.

وعقب أداء صلاة الجنازة، جرى تشييع الجثمان إلى مقابر باب الوداع بالفيوم، وسط حالة من الحزن بين المشيعين، الذين دعوا للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

كان النقيب زياد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، قد لقي مصرعه بعد انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها بطريق الفيوم-القاهرة الصحراوي.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الواقعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تم نقل الجثمان واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي الفيوم وزملاء الفقيد، الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مؤكدين أن رحيله شكّل صدمة كبيرة لأسرته وكل من عرفه.