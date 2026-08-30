عمدة موسكو: 1455 مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة الروسية في 9 أيام

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن 1455 مسيّرة أوكرانية استهدفت العاصمة بين الـ22 من أغسطس و الـ30 منه، وتم إسقاط معظمها على مسافات مختلفة من موسكو وضواحيها، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط 494 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية استهدفت مناطق ومقاطعات جنوب غرب البلاد بما فيها موسكو.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن السلطات الأوروبية تحاول تصوير روسيا كـ"عدو خارجي" في سبيل تجميع المزيد من الضرائب من مواطنيها من أجل تعزيز الإمكانات الدفاعية.

وقال بيسكوف -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "أن الدول الأوروبية بعدت أن فقدت الغطاء الأمني الأمريكي، تقوم الآن ببناء هويتها الدفاعية الخاصة. ما سوف يكلفها أموالا هائلة. ولتحقيق ذلك يتعين على الدول الأوروبية إخراج دافعي الضرائب من مناطق الراحة الخاصة بهم من خلال إرغامهم على دفع المزيد من الإيجارات المرتفعة، والضرائب، والكهرباء، والبنزين.

وأوضح المتحدث أن الناخبين لا يحبون هذا.. "كيف تقنع الناخبين؟ من خلال اختراع عدو.. أي نوع من العدو هو الأكثر إقناعا؟ عدو كبير، وقوي".