باريس إف سي يكتسح نيس بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس إف سي، الفوز بثلاثية على فريق نيس، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب جان بوين، ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

أحرز أهداف باريس إف سي، كل من “لاسين سينايوكو” في الدقيقة 21، و"سمير شرقي" في الدقيقة 51، و"فنسنت ماركيتي" في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع باريس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نيس عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر.

محمد عبد المنعم يقود تشكيل نيس أمام باريس

وتواجد النجم المصري محمد عبدالمنعم ضمن التشكيل الأساسي لفريق نيس.