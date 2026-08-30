ترامب يهنئ ناسا على إطلاق التلسكوب "رومان" بنجاح

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) والعاملين فيها على الإطلاق تلسكوب الفضاء الجديد "رومان" بنجاح، مشيدًا بالإنجاز الذي تحقق خلال ما وصفه بـ "العصر الذهبي لأمريكا".

وكتب ترامب -في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "تروث سوشال" اليوم الأحد- "تهانينا لمدير وكالة ناسا جاريد إزاكمان، وجميع العاملين في ناسا، على هذا الإطلاق الناجح. هذا هو العصر الذهبي لأمريكا!"

وكانت ناسا قد أطلقت في وقت سابق اليوم تلسكوب "رومان" الفضائي الضخم الذي أطلق عليه العلماء اسم "آلة الاكتشاف"، في مهمة تستمر 5 سنوات قد تحدث تحولاً كبيراً في فهم الكون.

وانطلق التلسكوب، المصمم للبحث عن الأجسام الفضائية غير المرئية والخافتة، على متن صاروخ "فالكون هيفي" التابع لشركة "سبيس إكس" اليوم في الساعة 7:26 صباحًا (بتوقيت الساحل الشرقي) من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا.

وسيساعد التلسكوب أيضًا في اكتشاف مليارات المجرات، وآلاف النجوم المتفجرة وعشرات المليارات من النجوم، مما يُمكن علماء الفلك من رصد مجرات وكواكب خارجية لم تُشاهد من قبل، وهي عوالم تدور حول نجوم خارج نظامنا الشمسي، فضلاً عن الكواكب الشاردة التي لا تدور حول أي نجم على الإطلاق.



