اللبن فيه فورمالين.. ضبط طن حليب غير صالح للاستهلاك بالمنيا ..صور

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بالتعاون مع الجهات المختصة، من ضبط سيارة محملة بأكثر من طن من الألبان، بعد الاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتبين من الفحص إضافة مادة الفورمالين إليها.

وقال الدكتور سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إن الواقعة جاءت خلال حملة رقابية مكثفة على الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأوضح أنه خلال الحملة تم ضبط سيارة محملة بأكثر من طن من الألبان، وعلى الفور جرى إخطار هيئة سلامة الغذاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المضبوطات.

وأضاف رئيس المركز، أنه بعد معاينة الألبان وفحصها من جانب مفتشي هيئة سلامة الغذاء، تبين إضافة مادة الفورمالين إليها، وهي مادة محظور استخدامها في الأغذية المخصصة للاستهلاك الآدمي ، وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، والتخلص الآمن من كمية اللبن الفاسد وفقًا للاشتراطات والضوابط المقررة، قبل وصولها إلى الأسواق وتداولها بين المواطنين .

وتواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.