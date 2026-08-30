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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلافات على الميراث .. التفاصيل الكاملة لمقتـ.ل شخص طعنًا على يد شقيقه في بني مزار بالمنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم
ايمن رياض

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل شخص على يد شقيقه بإحدى قري مركز بني مزار شمال المنيا ، إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض " سكين ".

فقد كشفت  التحريات الأولية إلى اتهام شقيقه الأكبر بارتكاب الواقعة، على خلفية خلافات عائلية بينهما بسبب الميراث وللخلاف علي ميراث قطعة ارض ومنزل ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتم القبض على المتهم ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ،يفيد بمصرع شخص إثر إصابته بطعنة بسلاح أبيض داخل إحدى قرى مركز بني مزار، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني والبدء في فحص ملابسات الحادث.

وكشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يدعى . ر . م ، وأن خلافًا نشب بينه وبين شقيقه الأكبر م . م ، بسبب نزاع على ميراث يتضمن منزلًا وقطعة أرض، قبل أن يتطور الخلاف إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين الشقيقين، وتشير التحريات إلى إقدام المتهم خلال المشاجرة على طعن شقيقه بسكين، ما أسفر عن إصابته ووفاته.

وتمكنت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز بني مزار من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى المنيا الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي وإجراء الصفة التشريحية لبيان السبب الدقيق للوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

المنيا بنى مزار إنهاء حياة شقيقة الميراث

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