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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا على خريطة السياحة العالمية.. المراسي السياحية تستقبل 302 باخرة و669 ألف زائر خلال عام

رواج سياحي بالمنيا
رواج سياحي بالمنيا
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنشيط القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من المقومات الأثرية والسياحية التي تتمتع بها المحافظات، من خلال تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزائرين، إلى جانب دعم أعمال الاكتشافات الأثرية التي تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تحتل مكانة متميزة بين المحافظات الأثرية في مصر، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر، كما تضم نحو ثلث آثار مصر، فضلًا عن تنوع تراثها الحضاري الذي يمتد عبر مختلف العصور التاريخية، بدءًا من العصر الفرعوني، مرورًا بالعصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وصولًا إلى العصر الحديث.

وأكد اللواء كدواني استمرار جهود المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والمراسي السياحية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الزائرين، ودعم الحركة السياحية، وتعزيز مكانة «عروس الصعيد» على الخريطة السياحية.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ خطة شاملة لصيانة ورفع كفاءة المراسي السياحية بالمحافظة، تضمنت أعمال صيانة لوسائل وإجراءات الحماية المدنية، إلى جانب البدء في تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة بمرسى تل العمارنة ومرسى إخناتون بمدينة المنيا، بهدف تعزيز إجراءات التأمين ومتابعة حركة البواخر السياحية، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لطفايات الحريق بمختلف المراسي، بما يضمن جاهزيتها ورفع كفاءة منظومة السلامة بها.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء دورات مياه حديثة بعدد من المناطق الأثرية، شملت مناطق تل العمارنة، وبني حسن، وفريزر، وزاوية سلطان، وذلك ضمن جهود تحسين الخدمات المقدمة للزائرين وتهيئة المواقع الأثرية لاستقبال الوفود السياحية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، أن المراسي السياحية بالمحافظة استقبلت 302 باخرة سياحية خلال رحلات القاهرة – أسوان والعكس، خلال الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 30 يونيو 2026، بزيادة قدرها 24 باخرة مقارنة بالعام السابق، بما يعكس نمو الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة.

وأضاف أن المحافظة استقبلت خلال العام 669 ألفًا و394 زائرًا من المصريين والأجانب، بزيادة قدرها 40 ألفًا و41 زائرًا عن العام السابق، مشيرًا إلى تصدر وفود ألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة قائمة الزائرين الأجانب للمحافظة.

تل العمارنة

وأشار إلى تصدر منطقة تل العمارنة، عاصمة التوحيد في عهد الملك إخناتون والملكة نفرتيتي، قائمة المناطق الأثرية بالمحافظة من حيث استقبال الزائرين الأجانب، تلتها منطقة بني حسن، ثم منطقة تونا الجبل، بما يعكس تنوع المقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المنيا وتعدد أنماط المنتج السياحي بها.
 

محافظ المنيا القطاع السياحي خطة تطوير المراسي السياحية تل العمارنة

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