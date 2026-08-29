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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مد فترة التحويلات بين المدارس..المستندات المطلوبة وطريقة متابعة الطلب

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يترقب عدد كبير من أولياء الأمور نتائج طلبات التحويل بين المدارس، خاصة الأسر التي اضطرت إلى تغيير محل الإقامة أو الانتقال إلى محافظة أخرى بسبب ظروف العمل، وهو ما يجعل إتاحة فترة إضافية لاستكمال إجراءات التحويل فرصة مهمة أمام الأسر التي لم تتمكن من إنهاء طلباتها في المواعيد المحددة.

وتزداد أهمية التحويلات الإلكترونية بين المدارس مع اعتماد منظومة التقديم الرقمي، التي أتاحت لأولياء الأمور تسجيل طلبات نقل أبنائهم وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى التردد على المدارس والإدارات التعليمية في كل خطوة من خطوات تقديم الطلب.

رفعت فياض يكشف تفاصيل مد فترة التحويلات

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن مد فترة التحويلات الإلكترونية بين المدارس يمثل فرصة إضافية أمام أولياء الأمور لاستكمال إجراءات نقل أبنائهم، خاصة الذين تأخروا في تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة خلال الفترة المحددة للتقديم.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن قرار مد فترة التحويلات يتيح للأسر التي لم تتمكن من استكمال طلباتها الاستفادة من فترة إضافية، مشيرًا إلى أهمية استغلال هذه المهلة في مراجعة البيانات والتأكد من رفع المستندات المطلوبة بصورة صحيحة.

التحويل بين المحافظات من أبرز الحالات المستفيدة

وأشار إلى أن تمديد فترة التحويلات يفيد بصورة خاصة أولياء الأمور الذين يرغبون في نقل أبنائهم من محافظة إلى أخرى، سواء نتيجة تغيير محل الإقامة أو بسبب انتقال ولي الأمر إلى جهة عمل جديدة في محافظة مختلفة.

وأوضح أن ظروف العمل قد تفرض على بعض الأسر الانتقال من مكان إلى آخر، وهو ما يجعل استمرار إتاحة خدمة التحويل الإلكتروني أمرًا مهمًا لمساعدة الأسرة على توفيق أوضاع أبنائها قبل بداية العام الدراسي.

التحويل الإلكتروني يوفر الوقت والجهد

ولفت رفعت فياض إلى أن الاعتماد على التحويل الإلكتروني يمثل خطوة مهمة في تسهيل الإجراءات أمام أولياء الأمور، حيث يمكن تقديم طلب التحويل وإرفاق صور المستندات المطلوبة من المنزل، دون الحاجة إلى الانتقال بشكل متكرر بين المدارس والإدارات التعليمية.

وتساعد هذه المنظومة في تقليل الوقت والجهد الذي كان يستغرقه ولي الأمر في الإجراءات الورقية، فضلًا عن إتاحة فرصة أكبر لمراجعة الطلب قبل إرساله والتأكد من استيفاء البيانات المطلوبة.

مستندات مهمة لدعم طلب التحويل

وشدد مدير تحرير أخبار اليوم على ضرورة أن يحرص ولي الأمر على إرفاق المستندات التي تثبت سبب التحويل، خاصة في الحالات التي يكون فيها النقل مرتبطًا بتغيير محل الإقامة أو جهة العمل.

وأوضح أن من بين المستندات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات سبب التحويل، قرار نقل ولي الأمر إلى محافظة أخرى، أو أي مستند يثبت محل الإقامة الجديد، مثل إيصال الكهرباء أو المياه أو الهاتف، بحسب المستندات والضوابط المطلوبة في حالة التحويل.

وأكد أهمية مراجعة الأوراق قبل رفعها إلكترونيًا، والتأكد من وضوح المستندات وصحة البيانات المسجلة، حتى لا يتسبب نقص البيانات أو عدم وضوح الأوراق في تعطيل دراسة الطلب.

ضرورة مراعاة مصلحة الطالب

في سياق متصل، أكد رفعت فياض ضرورة أن تكون مصلحة الطالب هي العامل الأساسي عند اتخاذ قرار التحويل من مدرسة إلى أخرى، موضحًا أن عملية النقل لا ينبغي أن تتم لمجرد تغيير المدرسة، وإنما لوجود حاجة حقيقية أو لتحقيق استفادة تعليمية أفضل للطالب.

وأشار إلى أن الطالب لا يتأثر فقط من الناحية التعليمية بقرار الانتقال، وإنما قد يتأثر أيضًا من الناحية النفسية، خاصة أن تغيير المدرسة يعني الانتقال إلى بيئة جديدة والتعامل مع معلمين وزملاء جدد، وهو ما قد يحتاج إلى فترة للتأقلم والاستقرار.

وأوضح أن الأسرة يجب أن تضع في اعتبارها ظروف الطالب وقدرته على التكيف مع البيئة المدرسية الجديدة، إلى جانب قرب المدرسة من محل الإقامة أو العمل، ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها.

متابعة نتيجة التحويل إلكترونيًا

وأضاف رفعت فياض أن أولياء الأمور الذين سبق لهم التقدم بطلبات التحويل عليهم متابعة نتيجة الطلب من خلال الوسائل الإلكترونية المخصصة لذلك، وعدم الاكتفاء بتقديم الطلب وانتظار التواصل بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن نتيجة قرار التحويل تصل إلى ولي الأمر عبر رسالة إلكترونية، وهو ما يستلزم التأكد من صحة بيانات التواصل المسجلة أثناء تقديم الطلب، ومتابعة الحساب أو الوسيلة الإلكترونية التي تم استخدامها في إجراءات التحويل.

فرصة إضافية أمام أولياء الأمور

ويمنح مد فترة التحويلات الإلكترونية فرصة أمام الأسر التي لم تستكمل الإجراءات في الموعد السابق، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي وحاجة أولياء الأمور إلى حسم موقف أبنائهم من المدارس التي سيلتحقون بها.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات التعليمية إلكترونيًا، وتيسير الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط والمستندات المطلوبة لكل حالة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمدارس والقرارات المنظمة لعمليات التحويل.

التحويلات الإلكترونية نتائج طلبات التحويل بين المدارس أهمية التحويلات الإلكترونية

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