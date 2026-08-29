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حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي

حكيم
حكيم

تحدث الفنان حكيم، عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا أنه لا يجيد التعامل مع منصات السوشيال ميديا بالشكل الذي يضمن الترويج الجيد لأعماله الفنية، رغم امتلاكه حسابات رسمية على عدد من المنصات، مشيرًا إلى أنه لا يعتبر التواجد الرقمي أولوية أساسية في مشواره الفني.

وأوضح حكيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يمتلك الخبرة الكافية لإدارة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما ينعكس على أسلوب الترويج لأغانيه وأعماله، قائلًا: «أنا مش عارف أشغل السوشيال ميديا صح، أنا فاشل فشل ذريع».

حكيم والسوشيال ميديا

وأشار إلى امتلاكه حسابات على عدد من المنصات، من بينها «فيس بوك» و«إنستجرام» و«تيك توك»، إلى جانب قناته الرسمية على «يوتيوب»، مؤكدًا أنه يترك لأعماله فرصة الوصول إلى الجمهور بشكل طبيعي دون الاعتماد بشكل كبير على خطط الترويج عبر مواقع التواصل.

وأضاف حكيم: «سايب الدنيا تنجح لوحدها، نجحت خير وبركة، منجحتش أدينا شغالين ومية مية»، في إشارة إلى عدم اعتماده على نجاح أعماله في المقام الأول على تفاعل منصات التواصل الاجتماعي.

كما تحدث الفنان عن الاختلاف بين طبيعة انتشار الأغاني في الوقت الحالي وما كانت عليه خلال الأجيال السابقة، موضحًا أن الأجيال الجديدة التي تعتمد بصورة كبيرة على السوشيال ميديا ربما لا تعرف بالشكل الكافي الأغاني القديمة التي قدمها نجوم جيله.

وأكد حكيم أن أغاني جيله كانت ستحقق انتشارًا كبيرًا لو تم طرحها في الوقت الحالي، في ظل طبيعة المنصات الرقمية وسرعة وصول الأعمال الغنائية إلى قطاع واسع من الجمهور.

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