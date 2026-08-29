يوسف الشريف يكشف كواليس مسيرته الفنية ببرنامج "واحد من الناس"

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي غدا الأحد في تمام الساعة 9:30 مساء في برنامجه واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، الفنان والنجم يوسف الشريف ، والذي يكشف الكثير من الأسرار عن مسيرته الفنية للجمهور وذلك عبر شاشة قناة الحياة .

ويتحدث الشريف، ولأول مرة عما إن كان يقبل أن يكون البطل الثاني على الأفيش أم لا، ويخبر الليثي عن أصعب لغز في حياته سواء الشخصية أو الفنية والذي لم يتمكن من الوصول إلى حل له.

حلقة يوسف الشريف

ويتطرق اللقاء مع يوسف الشريف، خلال الحلقة حول كواليس عديدة عن مسلسله "فن الحرب" والذي عرض في شهر رمضان، وحقق نسب مشاهدة عالية ونال استحسان المشاهدين والنقاد.

ويشير يوسف الشريف ، خلال اللقاء عن رؤيته في اختيار بطل المسلسل، كما يكشف ولأول مرة عن اقوى واخطر منافس له في رمضان الماضي، ويجيب يوسف الشريف عن سؤال من هو الأعلى أجرا بين أبناء جيله.

كما يصرح الشريف خلال الحلقة عن رأيه في المنافسة الرمضانية، ويتحدث عن كيفية استخدم طريقة الخداع خلال أحداث مسلسله فن الحرب.

ومسلسل فن الحرب هو عمل درامي تشويقي رمضاني لعام 2026، من بطولة يوسف الشريف بشخصية (زياد)، وريم مصطفى (ياسمين النشرتي)، وشيري عادل (مي)، وإسلام إبراهيم (سيد)، ودنيا سامي (صفية)، ومحمد جمعة (تامر). المسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاحد والاثنين علي شاشة قناة الحياة