إصابة 5 من الشرطة الباكستانية في هجوم شمال غربي البلاد

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة خمسة من أفرادها بجروح خطيرة إثر تعرض المركبة التي كانت تقلهم لهجوم على أحد الطرق في مقاطعة "ديرا إسماعيل خان" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد.

ونقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم /السبت/ عن الشرطة قولها ان الهجوم أدى إلى انقلاب المركبة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت القناة أن قوات الشرطة قامت بتشديد الإجراءات الأمنية في المنطقة للحيلولة دون وقوع أي هجمات أخرى، كما شنت عملية بحث من أجل اعتقال منفذي الهجوم.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان، وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".