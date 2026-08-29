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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"دقة نقص" و"حلي حلي".. لطيفة تختتم ألبومها بتعاون مع أيمن بهجت قمر وطارق مدكور

أغاني لطيفة
أغاني لطيفة

كشفت الفنانة لطيفة، عن رؤيتها لمعايير نجاح الأغاني في الوقت الحالي، مؤكدة أن تفاعل الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، بات عنصرًا أساسيًا في تقييم مدى انتشار أي عمل غنائي. 

وقالت لطيفة في تصريحات إعلامية: "أعتبر الأغنية غير ناجحة إذا لم يتفاعل معها الجمهور من خلال تصوير مقاطع فيديو عليها ونشرها عبر المنصة"، مشيرة إلى سعادتها بتصدر أغنيتها الأخيرة "خطر" من ألبوم "شبهي بالملي" قائمة التريند على "تيك توك".

لطيفة: أختار الأغاني التي تعبر عن إحساس الناس ببساطة

وأوضحت لطيفة أنها تحرص في اختياراتها الغنائية على تقديم كلمات تحمل مشاعر حقيقية وصادقة، مؤكدة أن الأغنية التي تصل إلى الجمهور هي التي تعبر عن إحساسه بصورة مباشرة.

وأشارت إلى أن الجمهور أصبح يميل أكثر للأعمال البسيطة والصادقة، ويبتعد عن التكلف والمبالغة، وهو ما تراعيه عند اختيار أعمالها الجديدة.

لطيفة تحتفل بنجاح "شبهي بالملي" وتشكر فريق العمل

وكانَت لطيفة قد عبّرت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية على أحدث ألبوماتها *"شبهي بالملي"*، بالتزامن مع طرح الدفعة الأخيرة من أغنياته.

وجهت رسالة لمتابعيها عبر "إنستجرام" قالت فيها: "الحمد لله... أنا مبسوطة بكل الكلام الحلو وكل الرسائل وردود الفعل اللي وصلتلي على كل أغاني ألبوم شبهي بالملي... وبشكر كل الفنانين: شعراء، ملحنين، موزعين، مهندسين صوت، عازفين، مصورين، وفريق العمل بتاعي... كل الناس اللي تعبت معايا في الألبوم".

وأضافت: "وعايزة أعرف منكم أكتر أغاني حبيتوها في الألبوم... بحبكم أوي".

لطيفة تختتم الألبوم بـ 4 أغنيات جديدة

وطرحت لطيفة الدفعة الأخيرة من ألبوم "شبهي بالملي" وتضمنت 4 أغنيات:

“النص الحلو” كلمات حسام سعيد وألحان وتوزيع إسلام رفعت

"دقة نقص" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل

“حلي حلي” كلمات خالد تاج الدين وألحان تامر علي وتوزيع طارق مدكور

“حالة”، كلمات محمود عليم وألحان إسلام رفعت وتوزيع أحمد عادل. 

وبذلك تُسدل لطيفة الستار على رحلة ألبوم "شبهي بالملي" الذي قدمته على مراحل، واعتمدت فيه على التنوع الموسيقي والتعاون مع نخبة من صناع الأغنية.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد أعلنت عن لقاء جمهورها فى بث مباشر عبر حسابها الرسمى على منصة «تيك توك»، مساء اليوم السبت 29 أغسطس الجارى، فى لقاءلمدة ساعة، تقدم خلاله مجموعة من أغنيات ألبومها الجديد «شبهى بالمللي»، إلى جانب التفاعل مع متابعيها والحديث عن تفاصيل أحدث أعمالها الغنائية.

وكشفت لطيفة عن موعد اللقاء عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمى بموقع «إنستجرام»، قالت خلاله: «تابعوالطيفة LIVE على TikTok، السبت 29 أغسطس من 7 إلى 8 مساءً، على TikTok LIVE بالتعاون مع Takwene وLatisol. لا تفوتونها».

ويأتى البث المباشر بالتزامن مع حالة التفاعل التى صاحبت ألبوم «شبهى بالمللي» منذ بدء طرح أغنياته، إذ تستعد لطيفة لإعلان مفاجأة جديدة بالتعاون مع «تيك توك»، احتفاءً بالانتشار الذى حققته أغنيات الألبوم عبر المنصة، وتحول عدد منها إلى محتوى متداول بين المستخدمين وصناع المحتوى. 

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