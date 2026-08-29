تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة؛ بينما غادرته 19 ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والتي تم التداول عليها 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /السبت/ - أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 10376 طنًا ؛ بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22358 طنًا ، في حين بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 2316 شاحنة .

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17421 طنا ، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24963 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 456 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 328 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2202 حاوية مكافئة .