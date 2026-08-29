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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظات سوهاج ودمياط والإسماعيلية، الجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 

وذلك في إطار برنامج المتابعة الدورية لسير العمل بالمشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات تواجه الأعمال.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، وتذليل أي عقبات، لسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ودخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة بالريف المصري.

وفي هذا الإطار، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة، حيث تطرق التقرير إلى جولة المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية ومشروعات "حياة كريمة" بنطاق مشروعات محافظة سوهاج، ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشملت الجولة الوقوف على أعمال مشروع صرف صحي سيتى – مركز سوهاج، ضمن الخطة الاستثمارية، ومشروع صرف صحي أولاد إسماعيل – مركز المراغة، وأيضًا مشروع صرف صحي بناويط – مركز المراغة، ومشروع صرف صحي المدمر – مركز طما، ضمن "حياة كريمة".

وفي محافظة دمياط، قام المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق بالهيئة، بالمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة دمياط، وشملت الجولة الوقوف على مشروعات: محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 5/ 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5/ 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/ 10 آلاف م³/يوم.

وفي الإسماعيلية، أجرت المهندسة مروة فوزي المدني، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية، زيارة للمرور على عدد من المشروعات المدرجة بخطة الهيئة الاستثمارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المرحلة الثانية.

وتضمنت الزيارة المرور على مشروع إنشاء صرف صحي توابع أبو خليفة بقريتي الرياح والأخارسة التابعتين لمركز القنطرة غرب، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي القنطرة غرب بطاقة ٢٠/١٠ ألف م3/يوم، ومحطة رفع صرف صحي المجاورة السابعة.

وشملت الزيارة أيضًا المرور على مشروع صرف صحي الوادي الأخضر بمركز القصاصين، والذي يتكون من: محطات رفع صرف صحي الشيخ غريب والجيزة والعمدة، وكذلك مشروع صرف صحي أبو صوير المكون من محطة رفع صرف صحي أبو صوير الرئيسية ومحطة رفع صرف صحي السلام وأبو راجح، وانتهت الزيارة بتفقد مشروع توسعات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة بمركز الإسماعيلية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل أحد المحاور الرئيسية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، موجهة باستمرار المرور على مواقع المشروعات، ومراجعة معدلات التنفيذ بصورة دورية، والتعامل الفوري مع أي معوقات بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية، والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

الإسكان مياه الشرب الصرف الصحي حياة كريمة

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