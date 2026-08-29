وزير الخارجية ونظيره الكويتي يبحثان التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد

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بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم /السبت/، مستجدات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد الراهن.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة.

واتفق الوزيران على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، والتمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.

كما بحث الوزيران الشواغل الأمنية في المنطقة، وأكدا أهمية معالجة مختلف مصادر التوتر بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والعمل على تسوية الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية.