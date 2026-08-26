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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينتي السادات وسفنكس الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينتي السادات وسفنكس الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي للأعمال، ورصد معدلات الإنجاز، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولات مسؤولي الوزارة بعدد من المشروعات بالمدينتين، حيث قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولات تفقدية موسعة بعدد من مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بمدينتي سفنكس الجديدة والسادات، شملت مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات المرافق وأعمال البنية الأساسية وتنسيق ورفع كفاءة منظومة المرافق، وذلك بحضور مسؤولي أجهزة المدن والشركات المنفذة والاستشاريين المشرفين على المشروعات.

وأشار التقرير إلى أن المهندس أحمد عمران استهل جولته بمدينة سفنكس الجديدة، بحضور المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة، وخطة المرافق الحالية بالقطاع الأول، ومشروعات بيت الوطن، حيث تم استعراض موقف أعمال ترفيق أراضي بيت الوطن والبرنامج الزمني المستهدف للانتهاء منها، إلى جانب نسب الإنجاز وأبرز المعوقات والتحديات وآليات التعامل معها.

كما تفقد نائب وزيرة الإسكان للمرافق عددًا من مواقع المشروعات، وتابع أعمال تنفيذ المرافق بالمرحلة الأولى العاجلة، والتي تشمل أعمال الفرمة وشبكات مياه الشرب والصرف، مؤكدًا ضرورة تكثيف وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والبرامج الزمنية وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تفقد المهندس أحمد عمران عدد من المشروعات بمدينة السادات، بحضور المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حيث استهل الزيارة بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز والبرامج الزمنية، وأبرز التحديات والمعوقات وآليات تذليلها، مع التأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة وتكثيف الجهود لضمان تحقيق معدلات التنفيذ المستهدفة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة المعالجة للصرف الصحي، وأعمال رفع كفاءة محطة رفع صرف صحي الغابة الشجرية وتدعيمها بطلمبتين إضافيتين، وتركيب محول كهربائي بقدرة 1.25 ميجا فولت أمبير.

وتفقد نائب وزيرة الإسكان كذلك مشروع محطة تنقية مياه الشرب الجديدة بمدينة السادات، التي تبلغ طاقتها الإجمالية المستهدفة 350 ألف متر مكعب يوميًا، ويجري تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 87.5 ألف متر مكعب يوميًا، وفي هذا الصدد تم التوجيه بإعطاء الأولوية للمنشآت التي تتضمن أعمالًا كهروميكانيكية كبيرة، وتكثيف معدلات العمل لتعجيل أعمال التوريد والتركيب.

كما اختتم نائب وزيرة الإسكان للمرافق جولته بمدينة السادات بتفقد أعمال تنفيذ خطي المياه العكرة بقطر 1500 مم، بإجمالي أطوال يبلغ 40 كيلومترًا، والممتدين من محطة رفع المياه العكرة الجاري تنفيذها على الرياح الناصري حتى محطة تنقية المياه السطحية بمدينة السادات، حيث يستهدف المشروع تدعيم محطة تنقية المياه السطحية بكميات إضافية من المياه العكرة وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما يخدم الاحتياجات الحالية والمستقبلية ومناطق التنمية الصناعية والاستثمارية بالمدينة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لمختلف ملفات التنمية بمدينة السادات، اشتمل التقرير على أن المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، ومسؤولي الجهاز قاموا بجولات ميدانية بعدد من المواقع والمشروعات.

وشملت الجولات أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بالمنطقتين السكنيتين 34 و36، مع الاستعداد للبدء في تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بالمنطقتين السكنيتين 14 و23، إلى جانب متابعة أعمال صيانة بئر المياه بحي النور للتعامل مع مشكلة ضعف ضغوط مياه الشرب وتحسين واستقرار الخدمة.

وفي ملف الطرق، تابع رئيس الجهاز أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي، بداية من محور جمال عبد الناصر وحتى ميدان بابل، بطول إجمالي يقارب 1600 متر، إلى جانب إنشاء الميدان أمام كلية السياحة والفنادق وتنفيذ مناطق انتظار السيارات، فضلًا عن أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات المرافق بالمنطقة السكنية الثانية.

وامتدت المتابعة إلى الطرق الداخلية بالمناطق السكنية، ورفع كفاءة الطرق بالمنطقتين الصناعيتين السادسة والسابعة، وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع ورفع كفاءة شبكات الري، ومنها المسطح الأخضر أمام فندق جامعة مدينة السادات، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة جزيرة الطريق الإقليمي وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بحي الزيتون ومختلف المناطق السكنية والصناعية.

كما تابع مسؤولو جهاز مدينة السادات أعمال تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، الذي يضم 82 عمارة بإجمالي 1968 وحدة بحي الفردوس، حيث تم الوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بمواقع العمل، ومتابعة تنفيذ العمارات والأعمال المرتبطة بالمشروع.

وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن نتائج هذه الجولات تعكس أهمية المتابعة الميدانية المباشرة لمشروعات المرافق والإسكان، باعتبارها الوسيلة الأساسية للوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، والتدخل السريع لإزالة المعوقات، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية.

وشددت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الدورية لمشروعات سفنكس الجديدة والسادات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين أجهزة المدن والشركات المنفذة والاستشاريين، ودفع معدلات العمل، والانتهاء من المشروعات وفقًا للخطط الزمنية لها، بما يدعم خطط التنمية العمرانية والصناعية والاستثمارية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.

سفنكس الجديدة أجهزة المدن الغاز الطبيعي السادات

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