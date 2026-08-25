وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء المقامة بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، ومدينة السادات، وذلك بهدف التصدي لأعمال البناء المخالف، والحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة بمدخل قرية سياحية بحري طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، والمتمثلة في إقامة سور، وبناء دور أرضي بسقف خرساني داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما تضمنت القرارات إزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي بالطوب الأحمر والخرسانات، بدون ترخيص.

وتضمنت القرارات كذلك إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية الزيتون، المجاورة الأولى بمدينة السادات، والمتمثلة في تنفيذ أعمدة ومباني الدور الثالث علوي بدون ترخيص.

وتأتي القرارات في إطار مواصلة التصدي بكل حسم لأعمال البناء المخالف والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات عشوائية أو مخالفات من شأنها التأثير على المظهر الحضاري للمدن والمناطق العمرانية الجديدة.