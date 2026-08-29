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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتفاصيل.. المالية توضح كيف أسهم أبلكيشين التصرفات العقارية في دعم التسهيلات الضريبية

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك إقبالاً ملحوظًا من المواطنين على استخدام «موبايل أبلكيشن التصرفات العقارية»، للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة إلكترونيًا، موضحًا أننا نستهدف مواصلة تطوير الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات على المواطنين، على نحو يسهم فى توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة.

قال الوزير، إن التسهيلات الجديدة تتضمن إعفاءً كاملاً للتصرفات العقارية بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد ضريبة التصرفات العقارية من ٣٠ إلى ٦٠ يومًا من تاريخ التصرف العقارى.

أضاف الوزير، أنه أصبح الآن بإمكان المواطنين تسجيل «التصرفات العقارية» بسهولة من خلال «الموبايل أبلكيشن»، أخذًا فى الاعتباو أنه يتم تحديد الأسعار الاسترشادية وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية، لافتًا إلى إتاحة سداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو بطاقات «الخصم المباشر».

أوضح الوزير، أن المواطن يستطيع من خلال ٥ خطوات استصدار «مخالصة نهائية» معتمدة بسداد ضريبة التصرفات العقارية «أون لاين»، لافتًا إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم أيضًا الاستفادة من كل الخدمات المتاحة عبر «الموبايل أبلكيشن» دون الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن شركاءنا من الممولين تجاوبوا مع المنظومات الإلكترونية و«الموبايل أبلكيشن»، وبدأوا بالفعل فى إنشاء الحسابات وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.

دعت رئيس المصلحة، الممولين الذين قاموا بتصرفات عقارية إلى تسجيل عمليات البيع بكل بيانات العقار بشكل دقيق، وإرفاق العقود والمستندات اللازمة، بما يضمن سرعة ودقة عملية التقييم.

قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إى فاينانس»، إن المنظومة الضريبية تشهد تطورًا نوعيًا وتحولاً إيجابيًا نحو ترسيخ ثقافة خدمة العملاء، لافتًا إلى أن «إى تاكس» تمثل ذراعًا تكنولوجية قوية لمصلحة الضرائب المصرية فى مسار التسهيل والتحفيز والتبسيط على الممولين.

أوضح أننا نعمل على التوظيف الأمثل للأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي فى توفير خدمة أسرع وأسهل للمواطنين.

قال خالد عبد الغنى الرئيس التنفيذي لشركة «إى تاكس»، إن «الموبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية» يقدم نموذجًا إلكترونيًا متكاملاً يوفر خدمات ضريبية أكثر سهولة وكفاءة لصالح الممولين، موضحًا أننا نتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية فى تحسين التجربة اليومية للممولين، من خلال توفير الدعم الفنى والتقنى والتواصل المباشر.

أوضح أن إنشاء الحساب يتم باستخدام الرقم القومى أو جواز السفر، ويتم التأكد من الهوية الشخصية بالذكاء الاصطناعي.

أحمد كجوك وزير المالية اخبار مصر مال واعمال التصرفات العقارية وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية

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