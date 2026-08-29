محاولة دهس قرب قاعدة عسكريّة في الأغوار بالضفة الغربية



أفادت القناة 14 الإسرائيليّة، بوقوع محاولة دهس قرب قاعدة عسكريّة للتدريب في الأغوار في الضفة الغربية المحتلّة، من دون وقوع إصابات، مشيرةً إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أغلق الموقع.





يأتي ذلك، فيما استشهد فلسطيني، اليوم، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، تزامنا مع استمرار خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بشن مزيد من الغارات والقصف المدفعي.

وأفاد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى، باستشهاد فلسطيني، جراء إصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

في غضون ذلك، أطلقت آليات الاحتلال المتمركزة شرقي مخيم المغازي وسط القطاع النيران بشكل مكثف وأصابت خياما للنازحين في المخيم.

كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف ضخمة في شمالي القطاع، فيما ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنابل قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا بينما أطلق الطيران المروحي النار شمال شرقي وشرق مدينة غزة.

وكان 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة، استشهدوا أمس، وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73,438 شهيدا، و174,447 مصابا.