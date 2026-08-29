النيبال :إنقاذ 184 سائحا عقب الفيضانات الكارثية ولا يزال 420 آخرين في عداد المفقودين

أكد مجلس السياحة في نيبال، اليوم السبت ، إنقاذ 184 مواطنا أجنبيا حتى الآن في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت المناطق الحدودية للبلاد مع الصين، مضيفا أن 420 سائحا لا يزالون مفقودين.

وأوضح المجلس - حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - أنه تم إنقاذ 114 شخصا من الهند، و27 من الصين، و20 شخصا من كوريا الجنوبية، علاوة على إنقاذ شخص من كل من بلغاريا وسلطنة عمان والبرتغال، وشخصين من كل من روسيا وسويسرا وتركيا، وثلاثة أشخاص من كل من الولايات المتحدة وإيطاليا، وأربعة أشخاص من كل من مالطا وألمانيا.

وأشار المجلس إلى أنه على تواصل مع شخص من بلجيكا وشخصين من إسبانيا.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال قد أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 626 قتيلا وأكثر من 2400 مفقود.

وجرفت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي وقعت على طول الحدود بين نيبال ومنطقة "التبت" الصينية يوم الأربعاء الماضي عدة قرى وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية. فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.