وزير الخارجية يهنئ الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي عقب اعتماد دول المنظمة تعيينه

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد الأمين، العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي؛ للتهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه عقب اعتماد الدول الأعضاء بالمنظمة تعيينه أميناً عاماً.

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاتصال، عن خالص تهانيه لإسماعيل ولد الشيخ أحمد؛ بمناسبة انتخابه واعتماد تعيينه للمنصب، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه خلال المرحلة المقبلة.

وأكد عبد العاطى تقدير مصر لخبراته الدبلوماسية والأممية الممتدة، وثقتها في قدرته على الإسهام في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وخدمة قضايا ومصالح الدول الأعضاء، كما أكد حرص مصر على تقديم كامل الدعم للأمين العام الجديد لإصلاح منظمة التعاون الإسلامي وتطوير دورها وآليات عملها والاستعانة بالخبرات والكفاءات المصرية في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز دور المنظمة والعمل الإسلامي المشترك لمجابهة التحديات المشتركة.

من جانبه، أعرب إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن تقديره لتهنئة وزير الخارجية ودعم مصر لترشيحه لشغل منصب الأمين العام، مؤكدًا حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر والاستفادة من خبراتها المتميزة ودورها المحوري في دعم قضايا العالم الإسلامي.

كما تناول الاتصال أبرز التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلًا عن دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في الدول الإسلامية وتحقيق تطلعات شعوبها.

كما أكد وزير الخارجية، خلال الاتصال، على الأهمية البالغة لدور المنظمة في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والحفاظ على هويتها.

وشدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة ومقدساتها، ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بالمكانة الدينية والتاريخية للقدس أو تغيير طابعها، وضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والممنهجة في القدس.