27 قتيلا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف

أعلنت مصادر أوكرانية، مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة كييف تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق "تيليجرام": في حي بوتشانسكي بمنطقة كييف، تأكد مقتل 27 شخصًا نتيجة الهجوم الروسي، فضلًا عن إصابة أكثر من 40 آخرين".

وأضاف: "تتواصل عمليات إزالة آثار الهجوم الروسي في حي بوتشانسكي. ونحن ننسق جهود جميع الجهات المعنية في الموقع. وللأسف، حتى الآن، تأكد مقتل 27 شخصًا، وقد لا يكون هذا الرقم نهائيًا. أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وذويهم".

كما تابع رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية، أنه تجري حاليًا عمليات الإنقاذ والإطفاء في الموقع. وتشمل هذه العمليات تفكيك المباني، وإخماد الحرائق، والبحث والإنقاذ، وتفتيش المباني والمناطق المحيطة بها.

وتتواجد فرق الإسعاف في الموقع. وبحسب البيانات المتاحة، أصيب 42 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، بإصابات متفاوتة الخطورة. وتلقى جميعهم مساعدة طبية متخصصة، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا منذ عدة أشهر بشكل مكثف الضربات البعيدة المدى، حيث تستهدفان بشكل متزايد البنى التحتية المدنية مثل المستودعات اللوجستية ومنشآت النفط والموانئ.

وتتسبب هذه الهجمات في سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين.