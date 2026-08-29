القبض على عاطل سرق ملابس من داخل محل بالغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة ملابس من المحل الخاص به بالبحر الأحمر.







بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مالك محل تجارى كائن بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) ، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 22/ الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة قطعة ملابس من داخل المحل الخاص به.





أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط قطعة الملابس المستولى عليها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





