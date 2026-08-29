بسبب خلافات الجيرة.. ضبط المتهمين بالتعدى على منزل شخص بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالتهجم على مسكن أهليتها والتعدى عليهم بالسب وتهديدهم بإلحاق الآذى بهم بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/ الجارى تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من (شقيق القائمة على النشر - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الآذى به بإستخدام قطعتين حديديتين لخلافات بينهم حول الجيرة.



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم "الظاهرين بمقطع الفيديو" (مالك ورشة ، نجله ، عامل – مقيمين بدائرة المركز)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداتين المستخدمتين فى التعدى).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





